Elektronik atıklar evlerden toplanacak - Son Dakika
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Elektronik atıklar evlerden toplanacak

27.02.2022 16:25

Elektronik atıklar evlerden toplanacak İlkadım Belediyesi Mobil Atık Aracı elektronik atıkları vatandaşların kapısından teslim alıyor.

Elektronik atıklar evlerden toplanacak

SAMSUN - İlkadım Belediyesi Mobil Atık Aracı elektronik atıkları vatandaşların kapısından teslim alıyor.

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü organik atıklarla birlikte çöpe atılarak toprağa ve yer altı sularına zehirli maddelerin karışmasına neden olan elektronik atıkların çevreye zararsız bir şekilde toplanması ve geri dönüşümünü sağlanması için Mobil Atık Aracı uygulamasını başlattı. İlkadımlılar yeni uygulamayla Alo Atık Hattı'nı arayarak elektronik atıkları evlerine gelen Mobil Atık Aracı'na teslim edecek. Atıklar İlkadım Belediyesi'ne ait 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde toplanarak çevreye ve ekonomiye kazandırılmak üzere lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine gönderilecek.

"Elektronik atıkların çevreye vereceği tehlikenin farkındayız"

Uygulama hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bilgisayar başta olmak üzere, televizyon, kamera, bilgisayar ekipmanları teknolojinin ilerlemesi yeni modellerinin çıkmasıyla birlikte eskidi. Vatandaşlarımız eskiyen ve bozulan bu cihazlarını kısa sürede ellerinde çıkarmak istiyor. Evsel atıklarla birlikte çöpe atılan ve ekonomiye büyük katkı veren bu aletlerin çevreye vereceği zararın farkındayız. Bu sebeple artık evinizde ya da işyerinizde bilgisayarlarınız, elektrikli elektronik aletleriniz bozulduğunda belediyemizin Alo Atık Hattı'nı arayarak, bu aletlerinizin özel araçlarımızla evinizden alınmasını ve çevreye zarar verilmeden yok edilmesini sağlayabilirsiniz. Her konuda olduğu gibi elektronik atıkların da geri dönüşümü, tekrar ekonomiye kazandırılması ya da sağlıklı şekilde yok edilmesi konusunda öncü olan uygulamamız ile çevrenin korunmasına da önemli bir katkı sunacağız" dedi.

Ödüllü atık toplama yarışı okullarda

İlçede bulunan okullarda başlatılacak ödüllü "Sıfır Atık Toplama Yarışması" için öğrencilerin gösterdiği ilgiden de mutlu olduklarını belirten Başkan Demirtaş, "Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için ilçemizde Sıfır Atık Projesi'ne desteğimiz devam ediyor. Okullarımızda düzenleyeceğimiz sıfır atık yarışmalarıyla, çocuklarımızı bilinçlendirip onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Elektronik atıklar evlerden toplanacak
Elektronik atıklar evlerden toplanacak
Elektronik atıklar evlerden toplanacak

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, geri dönüşüm, İlkadım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektronik atıklar evlerden toplanacak - Son Dakika


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