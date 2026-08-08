Eleşkirt'te Gençlik Yaz Kulübü Etkinlikleri
Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve gençler, ebru sanatı ve el sanatları atölyelerinde keyifli vakit geçiriyor.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri devam ediyor.
Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve gençler, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Gençler, ebru sanatı ve geleneksel el sanatları gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda el becerilerini geliştirirken, birlikte vakit geçirmenin de tadını çıkarıyor.
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