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Elite World Van Hotel, Çalışan Gazetecileri Ağırladı - Son Dakika
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Elite World Van Hotel, Çalışan Gazetecileri Ağırladı

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' çerçevesinde ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı. Otelde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelen Elite World Van Hotel yöneticileri, basın mensuplarının gününü kutladı ve gazetecilerin toplumsal değerlere katkılarını vurguladı.

Elite World Van Hotel, Çalışan Gazetecileri Ağırladı
10.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:40
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Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' çerçevesinde ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Elite World Van Hotel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Van'da ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Otelde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelen Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Otel Yiyecek ve İçecek Müdürü Hakan Avcı ve Satın Alma Müdürü Necdet Karataş, basın mensuplarının gününü kutladı. Burada kısa bir konuşma yapan Elite Wolrd Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu ifade ederek, "Zorlu şartlar altında gece gündüz demeden, her yerde haber yapmak için emek veren basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerine bağlı, zaman gözetmeksizin çalışan siz basın mensuplarımızın emeği çok büyük. İlimizin kalkınması noktasında büyük katkılar sunuyorsunuz. Bu anlamda bizim için çok önemlisiniz. Bizler sizleri seviyoruz. Elite World Van Hoteli olarak kapımız her zaman sizlere açıktır" dedi.

Daha sonra şehrin turizmi ve konaklama sektörü ile ilgili gazetecilerle bilgi verişinde bulunan Aksoy, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Gazeteciler ise böyle anlamlı bir organizasyon için Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ve tüm otel çalışanlarına teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA
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