Elmadağ'da Kar Keyfi - Son Dakika
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Elmadağ'da Kar Keyfi

Elmadağ\'da Kar Keyfi

Ankaralılar, Elmadağ Kayak Merkezi'nde karla kaplanan doğada keyif dolu bir hafta sonu geçirdi.

24.11.2024 15:25
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Dün akşam etkisini gösteren kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen Elmadağ, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen Ankaralıların buluşma noktası oldu. Ankara'ya sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Elmadağ Kayak Merkezi, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir kış deneyimi sundu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Başkentliler, karın keyfini kayak yaparak, kızakla kayarak ve kar üstünde ata binerek çıkardı. Özellikle kızakla kayan çocuklar ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu. Karda ilk kez kızakla kayma deneyimi yaşayanların yaşadığı ufak kazalar ise keyifli anlara sahne oldu.

Kayak merkezine çocukları ve torunlarıyla gelen bir ziyaretçi, "Kar yağınca hemen buraya geldik. Çocuklar hafta sonu eğlensin diye Çubuk'tan kalkıp geldik. Herkes çok eğleniyor. Çok güzel bir yer, keşke her ilde böyle bir imkan olsa" dedi.

Bir başka ziyaretçi ise mutluluğunu dile getirerek, "Karın yağmasını bekliyorduk ve gerçekten muhteşem oldu. Şehir merkezinde kar erimişti ama burada kar manzarası harika. Çocuklarla birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Hava da çok güzel, ortam da. Ankara'nın ilk karı için burası mükemmel bir tercih" diye konuştu.

Ziyaretçiler eğlencenin yanı sıra mangal yakarak karın tadını çıkarırken, çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirdi. Elmadağ Kayak Merkezi'ndeki yoğunluk, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Ankara'nın yanı başındaki bu doğa harikası, Başkentlilere unutulmaz bir hafta sonu sundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elmadağ'da Kar Keyfi - Son Dakika

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