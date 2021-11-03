Elmasbahçeler hizmet binası yükseliyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi tarafından toplam bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen Elmasbahçeler hizmet binası bölgenin sosyal merkezi haline gelecek. İnşaat çalışmaları devam eden hizmet binası bünyesinde sağlık ocağı, muhtarlık, otopark ve derslikler yer alacak.

İnsana hizmeti esas alan ve fayda odaklı bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatlarına dokunarak güzellik kazandıracak hizmetler sunmayı ilke edinen Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi'ne yeni bir hizmet binası kazandırmak için gün sayıyor. Toplam bin 400 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Elmasbahçeler hizmet binası, iki katlı olarak inşa ediliyor. Binanın zemin katında sağlık ocağı, muhtarlık ve otopark, üst katı ise derslikler yer alacak. Bölge halkına kaliteli hizmeti yerinde sunacak olan Elmasbahçeler hizmet binasının betonarme imalatları tamamlandı. Binanın ahşap oturtma, çatı elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları ise devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaş odaklı yapılan yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, "Mahalle sakinlerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Elmasbahçeler Mahallesinde yapımına başladığımız hizmet binamızın inşaatı da hızla devam ediyor. Bin 400 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz hizmet binası, 350 metrekare taban alanına sahip. Bünyesinde muhtarlık, sağlık ocağı ve dersliklerin bulunacağı hizmet binasını önümüzdeki yılın ortalarına doğru bitirip hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. - BURSA