Emekli Askerden Eğitim Azmi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hayat boyu öğrenmenin güzel bir örneğini yaşatan emekli asker, halen devam ettiği 8'inci üniversite eğitimine birisini daha eklemek için yeniden sınava girdi.

Okuma aşkı ve kendini sürekli geliştirme azmiyle gençlere örnek olan Emekli Jandarma Astsubay, iş insanı ve Denizli Burdurlular Derneği Başkanı Şükrü Sezen, eğitim, çalışma hayatı ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir arada başarıyla sürdürüyor.

Hayat boyu öğrenmenin yaşının olmadığına ispatı olan Şükrü Sezen, 7. üniversite diplomasına, Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümünü geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlayarak sahip oldu. Halen 8. üniversitesi olarak Yerel Yönetimler Bölümünde eğitimine devam etmekte olan Sezen, bilgiye ve öğrenmeye olan bağlılığının bir göstergesi olarak 9. üniversite eğitimini almak amacıyla genç adaylarla birlikte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter döktü.

Başarılı bir sınav geçiren emekli asker Şükrü Sezen, yeni eğitim öğretim döneminde iki bölümde birden eğitimine devam etmeyi hedefliyor. - DENİZLİ