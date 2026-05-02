Emekli askerler sandığa gitti

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi 19. Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Tanju Arat, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Tanju Arat, göreve geldikleri 26 Mayıs 2024 tarihinden bu yana yapılan çalışmaları üyelerle paylaştı. Geçmiş dönem yönetimlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Arat, dernek olarak emekli astsubayların hakları için mücadele etmeye ve en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Arat, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 77 yeni üye ve 37 misafir üyemizle birlikte toplam 617 asil üyeye ulaştık. Bu süreçte 13 kıymetli üyemizi kaybettik. 2026 yılında 15 öğrencimize burs veriyoruz. Ayrıca 18 Nisan 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri Samsun ilimiz şehit ve gazi astsubaylarımız için Onur Odası'nın açılışını gerçekleştirdik. Sizlerden aldığımız güçle hizmet yarışında yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Tek listeyle gidilen seçim sonucunda Tanju Arat başkanlığındaki yönetim kurulu Özcan Öztürk, Turgay Güler, Mustafa Duzcu, Zafer Işıtan, Ramazan Koçak, Arslan Kapan, Sevilay Çayır ve Aycan Gümüşsu'dan oluştu. Genel kurulda denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi. - SAMSUN