Emekli askerler sandığa gitti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 16:30  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi 19. Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Tanju Arat, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Tanju Arat, göreve geldikleri 26 Mayıs 2024 tarihinden bu yana yapılan çalışmaları üyelerle paylaştı. Geçmiş dönem yönetimlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Arat, dernek olarak emekli astsubayların hakları için mücadele etmeye ve en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Arat, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 77 yeni üye ve 37 misafir üyemizle birlikte toplam 617 asil üyeye ulaştık. Bu süreçte 13 kıymetli üyemizi kaybettik. 2026 yılında 15 öğrencimize burs veriyoruz. Ayrıca 18 Nisan 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri Samsun ilimiz şehit ve gazi astsubaylarımız için Onur Odası'nın açılışını gerçekleştirdik. Sizlerden aldığımız güçle hizmet yarışında yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Tek listeyle gidilen seçim sonucunda Tanju Arat başkanlığındaki yönetim kurulu Özcan Öztürk, Turgay Güler, Mustafa Duzcu, Zafer Işıtan, Ramazan Koçak, Arslan Kapan, Sevilay Çayır ve Aycan Gümüşsu'dan oluştu. Genel kurulda denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İsrail ordusu, Lübnan’da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı İsrail ordusu, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi 4 çocuk annesi öldü İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

17:08
Iğdır FK’da Güray Vural, Amedspor’a kornerden gol attı
Iğdır FK'da Güray Vural, Amedspor'a kornerden gol attı
16:13
Canlı anlatım Süper Lig’e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste
Canlı anlatım! Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor: Goller üst üste
15:45
Türkiye Belediyeler Birliği’nde olaylı seçim sonuçlandı İşte kazanan isim
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
15:33
Azerbaycan, Avrupa Birliği’ne nota verdi
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
15:25
İstanbul’da kan donduran olay Kayınvalide gelinini öldürdü
İstanbul’da kan donduran olay! Kayınvalide gelinini öldürdü
15:23
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 17:14:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.