Emekli Astsubay Muzaffer Önder, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Emekli Astsubay Muzaffer Önder, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Astsubay Muzaffer Önder, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tomarza'da hayatını kaybeden 74 yaşındaki emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muzaffer Önder, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

09.11.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
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Tomarza'da hayatını kaybeden emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muzaffer Önder; düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Emekli Başçavuş Muzaffer Önder için tören düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi Arslantaş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Önder'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Astsubay Muzaffer Önder, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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