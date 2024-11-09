Emekli Astsubay Muzaffer Önder, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tomarza'da hayatını kaybeden emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muzaffer Önder; düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Emekli Başçavuş Muzaffer Önder için tören düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önder'in cenazesi Arslantaş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Önder'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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