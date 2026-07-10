Emekli Başçavuş Mazlum Alamur\'un Cenaze Töreni

Burhaniye ilçesinde, emekli Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Mazlum Alamur hayatını kaybetti. Alamur için Kocacami önünde askeri tören düzenlendi.

Burhaniye'de oturan 70 yaşındaki emekli Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Mazlum Alamur hayatını kaybetti. Alamur için Kocacami de kılınan namazın ardından askeri tören düzenlendi. Alamur'un bayrağa sarılı tabutu askerler tarafından taşınırken, Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, ailesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği yetkilileri ve sevenleri katıldı. - BALIKESİR