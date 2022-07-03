Emekli Evi üyeleri köy havası aldı - Son Dakika
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Emekli Evi üyeleri köy havası aldı

03.07.2022 12:53
Emekli Evi üyeleri köy havası aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkez ve Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen etkinlikle Darısekisi Örnek Köyünü gezdi, köy havası aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin merkez ve Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen etkinlikle Darısekisi Örnek Köyünü gezdi, köy havası aldı.

Etkinliğe Tarsus'tan ve merkezden katılan emekliler, Darısekisi Örnek Köyünü ilk defa görme fırsatı buldu. Örnek Köyde oluşturulan alanları gezen emekliler, ardından dinlenerek sohbet etti. Yörük kadınları tarafından hazırlanan börek ve sıkmalardan tadan emekliler, sonrasında ortanca sokağı gezdi. Rengarenk evlerin arasında dolaşan emekliler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Bu yaştan sonra böyle gezilere ihtiyacımız var"

16 yıldır Mersin'de yaşayan emekli öğretmen Mehmet Uzun, geziyi değerlendirerek, "Belediye Başkanımıza, biz emeklilere böyle bir olanak sunduğu için teşekkür ediyoruz. Artık bu yaştan sonra böyle gezilere ihtiyacımız var. Bu benim ikinci gelişim geziye. Pandemiden önce bir kere Hacııalanı'na gitmiştik. İkinci defa da buraya geliyoruz. Örnek Köyü beğendim, yaşanacak bir yer. Özellikleri var, köy hayatı. Bizler zaten normalde köy çocuğuyuz. Böyle hayatı özledik" dedi.

"Mükemmel, bundan sonra sürekli katılacağım"

Ev hanımı Rahime Tektaş da Darısekisi'ni ilk kez görenlerden. Hem geziyi hem de Darısekisi'ni çok beğendiğini ifade eden Tektaş, "Ben ilk kez geliyorum. Bugün geldim çok memnun kaldım. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Aslında gelmeye niyetim yoktu, biraz rahatsızlığım vardı. Demek kısmetmiş geldim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten bayıldım. Mükemmel, bundan sonra sürekli katılacağım, hiçbir şeyi kaçırmayacağım. O ekibin güler yüzü, o pozitif enerjisi, yani bayıldım" diye konuştu.

"Bu manzarayı gördüm ruhum dinlendi"

Etkinliğe eşiyle birlikte katılan emekli öğretmen İsmet Tektaş ise etkinliklerden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Bu manzarayı gördüm ruhum dinlendi, öyle genişledim ki sıkıntımın hepsini attım. Bugün çok mükemmelim ben. Allah ondan razı olsun. Hizmetlerin devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mehmet Uzun, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Evi üyeleri köy havası aldı - Son Dakika

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