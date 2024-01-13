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Emekli Gazeteci Turan Durdağ'ın Eşi Feride Durdağ Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Emekli Gazeteci Turan Durdağ'ın Eşi Feride Durdağ Dualarla Uğurlandı

Emekli gazeteci Turan Durdağ'ın eşi Feride Durdağ, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü evinde vefat etti. Durdağ'ın cenazesi, Gez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, aile yakınları ile gazeteciler katıldı.

Emekli Gazeteci Turan Durdağ\'ın Eşi Feride Durdağ Dualarla Uğurlandı
13.01.2024 - 13:34,
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Emekli gazeteci Turan Durdağ'ın eşi Feride Durdağ son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Feride Durdağ dün öğle saatlerinde evinde vefat etti. Durdağ'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, aile yakınları ile gazeteciler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Emekli Gazeteci Turan Durdağ'ın Eşi Feride Durdağ Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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