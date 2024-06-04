Eskişehir'de Emekli Hasan Yönlü, Balık Tutmayı Yaşam Tarzı Haline Getirdi

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Eskişehir'de emekliliğin ardından balık tutmayı hobi edinen 73 yaşındaki Hasan Yönlü, haftanın her gününü Porsuk Çayı'nda güzel manzara karşısında olta atarak geçiriyor.

Gece gündüz demeden canının sıkıldığı her anı suyun başında değerlendiren Hasan Yönlü, balık tutmayı adeta bir yaşam tarzı haline getirdi. Çocukluğundan beri balık tutmayı seven ancak özellikle emekli olduktan sonra buna daha da fazla zaman ayıran Yönlü, gününün çoğu saati olta başında nöbet tutuyor. Yıllardır bu hobiyle ilgilenmesi nedeniyle ailesinin balık tüketmekten sıkılması sonrası yakaladığı canlıları ya hayvanlara vererek ya da geri doğaya salarak uğraşından vazgeçmeyen emekli vatandaş, kendisi için dünyanın en büyük zevkinin balık tutmak olduğunu belirtiyor.

"Balık tutmak benim için dünyanın en büyük zevki"

Emekli vatandaş Hasan Yönlü, başka bir işi olmaması nedeniyle gece gündüz demeden su başında olduğunu dile getirerek, "Şu anda 73 yaşındayım, kendimi bildim bileli böyle balık tutarım. Yaklaşık 7 yaşımdan beri derelerde, göllerdeyim. Bugün saat 12.00'de geldim, akşam 17.00'a kadar balık tutacağım. Günlük tuttuğum balık sayısı hiç belli olmuyor. Bazen hiç tutamıyorsun, bazen de 15-20 adet alıyorsun. Tabii evdeki balık tüketimi de fazla olunca bıktılar artık. Maksat hobi olsun. Tuttuğumuzu da suya atıyoruz artık. Sonuçta her gün balık yenilmiyor. Diğer vatandaşlara da balık tutmalarını tavsiye ederim. Dünyada bundan daha zevkli bir şey var mı? Bence yok. Dünyanın en büyük zevki bu işte" dedi. - ESKİŞEHİR