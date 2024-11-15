Emekli İtfaiye Eri Özgen\'e Mesai Arkadaşlarından Anlamlı Veda

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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 21 yıl hizmet verip emekli olan bir kişiye mesai arkadaşları sulu kutlama yaptı. Emekli olan itfaiye eri son kez telsizden anons yaptı.

İtfaiye eri 52 yaşındaki Uğur Özgen, 21 yıl itfaiyede çalıştıktan sonra emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşları tarafından anlamlı bir sürpriz hazırlandı. Görevli olduğu itfaiye istasyonunda mesai arkadaşı tarafından omuza alınan Özgen, yıllarca yangın söndürmede kullandığı itfaiye hortumunu eline alıp bu sefer kendini ıslattı. Emekli olan itfaiye erlerinin uğurlanma geleneği olduğu belirtilen bu veda karşısında Özgen, duygusal anlar yaşayıp mesai arkadaşlığından dolayı herkese teşekkür etti. Daha sonra son kez telsizi alan Özgen, tüm itfaiye çalışanlarına veda anonsunda bulundu. - ADANA