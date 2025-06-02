Emekli Kaymakam Şoförü Hüseyin Şekerci'ye Veda - Son Dakika
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Emekli Kaymakam Şoförü Hüseyin Şekerci'ye Veda

Emekli Kaymakam Şoförü Hüseyin Şekerci\'ye Veda
02.06.2025 11:33
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37 yıl kaymakam şoförlüğü yapan Hüseyin Şekerci, 65. doğum gününde emekliye ayrıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 37 yıl boyunca kaymakam şoförlüğü yapan Hüseyin Şekerci, 65. doğum gününde emekliye ayrıldı. Görev süresi boyunca 26 farklı kaymakamla çalışan Şekerci, mesai arkadaşlarıyla vefayla dolu bir veda gerçekleştirdi.

1985 yılında Trabzon Valiliği'nde makam şoförü olarak göreve başlayan Şekerci, Şalpazarı'nın 1988 yılında ilçe statüsü kazanmasının ardından ilçeye tayin edildi. Şalpazarı'nın kuruluşundan bu yana tüm kaymakamlarla çalışan Hüseyin Şekerci, toplamda 40 yılı aşkın kamu hizmetinin ardından yaş haddinden emekliliğe ayrıldı. Göreve ilk olarak Şalpazarı'nın kurucu kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu ile başlayan Şekerci, bugün görevde olan Kaymakam Semih Memiş'e kadar 26 farklı kaymakamın makam şoförlüğünü yaptı. Şalpazarı'nın en uzun süre görev yapan kamu personellerinden Hüseyin Şekerci, 65. doğum gününde emekliye ayrılarak meslek hayatına anlamlı bir veda yaptı. Emekliye ayrılan Hüseyin Şekerci, doğum gününde düzenlenen sürpriz kutlamayla hem yaş gününü kutladı hem mesai arkadaşlarına veda etti. Görev süresi boyunca özverili çalışmalarıyla takdir toplayan Şekerci, Kaymakam Semih Memiş tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

26 kaymakamın makam şoförlüğünü yaptığını belirten Şekerci, "65 yaşıma girdim. Şalpazarı ilçesinde doğup büyüdüm. 40 yıl makam şoförlüğü yaptım. 1985 yılında Trabzon Valiliğinde makam şoförü olarak göreve başladım. Şalpazarı 2 Ağustos 1988'de fiilen ilçe olduktan sonra Trabzon Valiliğinden Şalpazarı'na tayin oldum. Şalpazarı kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu ile ilk gün görevime başladım. Daha sonra ziyaretler, tören gibi devam ettik. 1998 yılından önce ilçedeki daire amirleri ile çalıştım. Şalpazarı'nda 26 kaymakam değiştirdim. İlk kaymakamımız Hacı İbrahim Türkoğlu. Dolayısıyla 26 kaymakamın makam şoförlüğünü yaptım. Trabzon Valiliği ve Şalpazarı kaymakamlık şoförlüğü olmak üzere toplam 74 kişiye makam şoförlüğü yaptım" dedi.

"Her ne kadar hüzünlü olsam mutlu günüm"

Bütün kaymakamlarla hatıraları olduğunu kaydeden Şekerci, "Cumhuriyet tarihini araştırdım benim kadar uzun süreli kaymakam şoförü olarak yapan yok. Otuz yılın üzerinde kaymakam makam şoförlüğü yapan duymadım. 1985 yılında genel idare hizmetlerinde memur olarak göreve başladım. Memur makam şoförüyüm. Şalpazarı ilçe olalı 37 yıl oldu. Valilikle birlikte 40 yıl oluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde benim gibi 40 yıl makam şoförlüğü yapan yok diyebilirim. Bir fiil 37 yıl Şalpazarı kaymakamlarına makam şoförlüğü yaptım. Bu sürede çok değerli kaymakamlarımız oldu hepsiyle de uyum içerisinde çalıştım. Hepsine hayırla yad ediyorum. İlk kaymakamımız Hacı İbrahim Türkoğlu Şalpazarı'nın ilk göz ağrısı şu andaki Semih Memiş son kaymakamımız oluyor. Bütün kaymakamlarımızla ayrı ayrı hatıralarımız oldu hepsini saygıyla yad ediyorum. Bugün doğum günüm. Arkadaşlarım bana doğum günü pastası hazırladılar. Her ne kadar hüzünlü olsam mutlu günüm. Emekli ile doğum günüm bir arada olması benim için ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

"Hüseyin ağabeyimizin benim yaşımdan fazla hizmeti var"

Şalpazarı Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünü vekaleten yürüten Bayram Kara (35) ise, "Sekiz yıldır kaymakamlıkta görev yapıyorum. ilk görev yerim. Şalpazarlıyım bir yıldır Yazı İşleri Müdürlüğü'nü vekaleten yürütüyorum. Hüseyin ağabeyimizin benim yaşımdan fazla hizmeti var. İlkokulda, ortaokulda, lisede okurken kendisini kaymakam beyin yanında görürdüm. O zamandan beri kendisini tanıyoruz. Üniversiteyi bitirdim buraya atandık beraber de çalışma fırsatı bulduk. Kendisinden memnunuz 40 yıla aşkın hizmeti var. Emeklilik işlemlerini yapmak bize nasip oldu. Gitmesine üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Kaymakam Şoförü Hüseyin Şekerci'ye Veda - Son Dakika

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