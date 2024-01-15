 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emekli Mehmet Kabataş, hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli Mehmet Kabataş, hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyütüyor

Ordu'da yaşayan Mehmet Kabataş, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyüttü. 90 metrekarelik alanda üretim yapan Kabataş, ürünlerinin bir kısmını sattığını, bir kısmını ise ücretsiz olarak dağıttığını belirtiyor. Kabataş, üretimini daha da büyütmek istediğini ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine hibe amaçlı sera için yeni naylon desteği sağladığını da sözlerine ekledi.

Emekli Mehmet Kabataş, hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyütüyor
15.01.2024 - 16:04,  Güncelleme: 16:05
Abone Ol

Ordu'da yaşayan Mehmet Kabataş, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyüttü. 90 metrekarelik alanda üretim yapan Kabataş, ürünlerinin bir kısmını sattığını, bir kısmını ise ücretsiz olarak dağıttığını belirtiyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Kabataş, 4 yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli oldu. Emekliliğinde canı sıkılan Kabataş, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kendisine küçük bir hobi bahçesi yaptı. Ardından bu işi seven Kabataş, şehir merkezinde binaların da bulunduğu alanda 90 metrekarelik zemine kurduğu serada yeşil soğan, marul ve çeşitli ürünlerin üretimini yapmaya başladı. Kabataş, hobi için başladığı ürünler fazla gelmeye başlayınca bir kısmını sattığını, bir kısmını ise ihtiyaç sahipleri ile tanıdıklarına ücretsiz verdiğini belirtiyor.

"Hobi için başladım, ürün fazla gelince ek gelire dönüştü"

"Ben geçmişten itibaren tarımı seviyorum" diyen Kabataş, "Örtü altı ürünler ile inceleme yaptım. Evimin de yakınında bir yer vardı, orayı değerlendirdim. Yeşil soğan için Amasya iline gidip oradan ürün alıyorum ve burada ekiyorum. Sonrasında marketlerden de talep gelince satmaya başladım. Brokoli, domates gibi ürünler de dikiyorum. Burada bazı fideleri de büyütüp insanlara ücretsiz veriyorum. Maddi beklenti olmadan isteyenlere ücretsiz olarak veriyorum. Burayı hobi amaçlı başladım, sonradan ürün fazla gelince yerel marketlere de talep doğrultusunda satıyorum" diye konuştu.

"Üretimimi büyütmek istiyorum"

İsteğini bu işi daha da büyütmek olduğunu belirten Kabataş, "Bu yıl bir buçuk ton soğan dikimi yaptım. Aslında ticari olarak da getirisi güzel. Ben ilk başladığımda küçük bir yerdi, sonradan burayı 90 metrekareye çıkarttık. Burası da artık dar geliyor. İsteğim daha büyük arazide bu işi yapmak. Ben üretim yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kabataş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ve üreticiler hibe amaçlı sera için yeni naylon desteğinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Altınordu, Ordu, Üretim, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Mehmet Kabataş, hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyütüyor - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
16:23
Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Hayatını Kaybetti Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Hayatını Kaybetti
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
16:23 Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Hayatını Kaybetti
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli Mehmet Kabataş, hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement