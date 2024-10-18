Emekli Öğretmen Öğrencileriyle Veda Etti

Karabük'te 24 yıldır aynı okulda görev yapan ve yaş haddinden emekli olan ilkokul öğretmeni Nurcan Çapraz (65) öğrencilerinin alkışlarıyla meslek hayatını noktaladı.
5000 Evler Ömer Lütfi Özaytaç İlkokulunda görev yapan 65 yaşındaki Nurcan Çapraz, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı.
Aynı okulda 24 yılı aşkın görev yapan Çapraz'a son ders zili sonrası sürpriz veda töreni hazırlanırken, öğrencileri de öğretmeni yalnız bırakmadı.
Çapraz, koridor ve merdivenlerde çift sıra bekleyen öğrencilerinin arasından alkışlar eşliğinde meslek hayatını noktalamanın hüznünü yaşarken programı düzenleyenlere teşekkür etti. - KARABÜK
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