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Emekli Polis Mehmet Mercimek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Emekli Polis Mehmet Mercimek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakınları tarafından evinde ölü bulunan 64 yaşındaki emekli polis Mehmet Mercimek son yolculuğuna uğurlandı. Mercimek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli Polis Mehmet Mercimek Son Yolculuğuna Uğurlandı
22.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:54
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakınları tarafından evinde ölü bulunan 64 yaşındaki emekli polis Mehmet Mercimek son yolculuğuna uğurlandı.

Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Mehmet Mercimek'ten (64) haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Mercimek'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Hayatını kaybeden emekli polis Mehmet Mercimek için Akyazı Karaçalılık Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Mercimek'in, Türk bayrağına sarılı cenazesi meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Ardından emekli polisin cenazesi, Akyazı Karaçalılık Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Emekli Polis Mehmet Mercimek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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