Emekli Türkan Hanım\'ın Üniversite Hayali Gerçekleşti

Yerel

Adıyaman'da, liseyi bitirdikten sonra çalışmak zorunda kalan 55 yaşındaki Türkan Bağlam, emekli olur olmaz üniversite hayatına başladı.

Adıyaman'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan 1969 doğumlu Türkan Bağlam, maddi şartlar nedeniyle lisenin sonunda tekstil sektöründe işi başladı. Okumayı çok isteyen ancak çalışmak zorunda olduğu için üniversiteye gidemeyen Türkan Bağlam, sürekli üniversiteye giriş sınavlarına girdi. Birkaç kez açık öğretime kayıt yaptırdı ancak iş şartları nedeniyle okuyamadı.

Okumayı çok isteyen Türkan Bağlam, önceki yıl emekli oldu. Emekli olur olmaz YKS'ye giren Bağlam, ilk tercihi olan Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü kazandı. İçinde uhde kalan üniversitede okumaya başladı. Bağlam, ilerleyen yaşı ve olgun kişiliği ile hem derslerinde başarılı hem de diğer öğrenciler ile çok iyi bir arkadaşlık kuruyor.

Hayallerimi gerçekleştiriyorum

Emekli olduktan sonra üniversite okuyan Türkan Bağlam, "Emekli olduktan sonra hep aklımdaydı zaten. Okumamak içimde bir uhde olarak kalmıştı. Eğitimin yaşı olmadığını düşünerek sınava girdim ve üniversiteyi kazandım. Hayallerimi gerçekleştiriyorum" sözlerini kullandı.

Türkan Bağlam'ın üniversite arkadaşlarından Nisanur Yapar ise "Türkan abla gerçekten enerji dolu bir kadın. İşi severek yapıyor ve bu enerjisi bizleri oldukça güzel etkiliyor. O bize hem ablalık yapıyor hem de arkadaşlık" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya Yeşilyurt ise konuşmasında, "Gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne oldukça fazla ilgi var. Zaten bu bölümde ilgisi olanların, buraya hobi edinmek amacıyla da gelenlerin seçeceği bir bölüm. Hem istihdam olanağı hem de bu alanda ilgisini, yeteneğini arttırmak isteyenlerin tercih edeceği bir bölüm. Türkan hanımda zaten bizim içinde, Adıyaman Gastronomi içinde önemli. Sözlü tarih araştırmalarında kullanacağımız önemli bir kaynak kendisi. Adıyaman'ın yemek kültürü ile kendisinden bilgiler alacağımız önemli bir kişi. Bölümümüzü tercih ettiği için de çok mutluyuz" diye konuştu. - ADIYAMAN