Emekliler Açlık Sınırının Altında Yaşıyor - Son Dakika
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Emekliler Açlık Sınırının Altında Yaşıyor

07.07.2026 14:00
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DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası, emeklilerin %96'sının açlık sınırının altında maaş aldığını belirtti.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, "Emeklilerin yüzde 96'sı açlık sınırının altında bir maaşla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Açıklanan rakamlarla emeklilere adeta 'ölün' deniliyor" dedi.

Demir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören teklifi anımsatarak, bu artışın emeklilerin geçim sorununu çözmekten uzak olduğunu söyledi.

Bu rakamın açlık sınırının dahi çok altında kaldığını belirten Demir, şunları söyledi:

"Yoksulluk sınırı 117 bin lirayı, açlık sınırı ise 37 bin lirayı aşmış durumda. TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı ve yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılması, emeklilerin önümüzdeki bir yıl daha açlık, yoksulluk ve sefalet içinde yaşayacağının somut göstergesidir. Bu ücret, açlık sınırının ancak yarısına denk geliyor."

"EMEKLİLERİN YALNIZCA YÜZDE 4'ÜNÜN AÇLIK SINIRI ÜZERİNDE GELİRİ VAR"

Türkiye'de dul ve yetimlerle birlikte 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu anımsatan Demir, emeklilerin büyük bölümünün geçim sıkıntısı yaşadığını savundu.

Demir, "Yaklaşık 12 milyon 500 bin kişi emekli aylığı alıyor. Bunların yalnızca yaklaşık yüzde 4'ü açlık sınırının üzerinde gelir elde edebiliyor. Yüzde 96'sı ise açlık sınırının altında bir maaşla yaşamını sürdürmeye çalışıyor" dedi.

Temel tüketim ürünleri ile akaryakıt fiyatlarındaki artışlara dikkati çeken Demir, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"İğneden ipliğe her şeye zam gelmiş durumda. Akaryakıt fiyatları yükseliyor, bunun etkisi bütün ürünlere yansıyor. Buna rağmen açıklanan enflasyon oranı gerçeklerle bağdaşmıyor. Biz kağıt üzerindeki rakamlara değil, pazardaki, marketteki gerçek fiyatlara bakıyoruz."

Emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşturulması gerektiğini belirten Demir, "Emeklilere açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş bağlanmasını istiyoruz. Bunun için ek bir yasal düzenleme ya da ilave destek sağlanmalıdır. Aksi takdirde emeklilerin yaşayacak durumu kalmamıştır. Artık bıçak kemiği aşmıştır. Emeklilerin insanca yaşayacağı bir ücret mutlaka sağlanmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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