Emekliler, Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde Torunları İçin Üretiyor - Son Dakika
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Emekliler, Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde Torunları İçin Üretiyor

Emekliler, Ahşap Oyuncak Atölyesi\'nde Torunları İçin Üretiyor

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde emekli amirler, torunları için organik ahşap oyuncaklar üretecekleri bir atölye kurarak hem eski günlerini yad ediyor hem de çocukların gelişimine katkıda bulunuyor.

17.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:21
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Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen emekli emniyet amiri Niyazi Ertürk (81), emekli PTT müdürü İlhan Yılmaz (75) ve ilaç fabrikasından emekli şef Fethi Şengör, (77) hem çocukluklarını yaşıyor hem de torunları için organik oyuncaklar üretiyorlar.

Bağcılar Belediyesi'nin iki yıl önce hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi, çok farklı mesleklerden emekli yaşlılarla dolup taşıyor. Özellikle Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde tanışıp arkadaş olan 3 kursiyer herkesin dikkatini çekiyor. Emekli Emniyet Amiri Niyazi Ertürk (81), emekli PTT Müdürü İlhan Yılmaz (75) ve emekli şef Fethi Şengör, (77) burada tanışıp arkadaş oldu.

Eski günleri yad ediyorlar

Haftanın beş günü atölyede bir araya gelen 3 kursiyer, organik ahşap oyuncak üretiyor. Kursiyerlerden biri ahşapları makineden geçirirken diğeri de oyma ve kabartma işlemleriyle ahşaplara şekil veriyor. Son olarak temizleme ve boyama işlemiyle birlikte yeni oyuncaklar ortaya çıkıyor. Oyuncak üretimi sırasında üç arkadaş, eski günleri de yad ediyor. Meslek anılarını anlatarak kimi zaman eğlenceli kimi zaman da duygusal anlar yaşıyorlar.

Danimarka'daki torunlarım için oyuncak yapıyorum

Emekliliğin tadını kursta çıkardığını söyleyen 81 yaşındaki Ertürk, "Çocukluğumdan beri oyuncakları çok severim. Ancak işim gereği oyuncaklarla çok zaman geçiremedim. Şimdi tüm zamanımı onlara ayırıyorum" dedi. 75 yaşındaki Yılmaz ise "Burası bir aile ortamı gibi. Çok güzel zaman geçiriyoruz ayrıca bilmediğimiz şeyleri de öğreniyoruz" diye konuştu. 77 yaşındaki Şengör ise şunları söyledi: "Evde hiçbir şey yapmadan oturuyorduk hastalıklar ortaya çıkıyordu. Buraya geldik, yararlı zaman geçiriyoruz. Erkekler için araba, kızlar için bebek yapıyoruz. Hatta yakında Danimarka'ya gideceğim. Oradaki torunlarım için oyuncak yapıyorum."

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor

Ahşap Oyuncak Atölyesi'nin ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kıymetli büyüklerimiz için burada güzel bir ortamı hazırladık. Hem kendileri yararlı zaman geçiriyorlar hem de çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan oyuncaklar üretiyorlar. Bu ahşap parçalarından yapılan oyuncaklar sağlığa zararsız ve doğa dostu olma özelliği taşıyor. Kursumuza gelen, birbirinden güzel eserler üreten tüm kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekliler, Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde Torunları İçin Üretiyor - Son Dakika

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