Emekliler Bayram İkramiyesi İçin İmza Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler Bayram İkramiyesi İçin İmza Topladı

08.03.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dev Emekli Sen, emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri için TBMM'ye 1200 imza gönderdi.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Dev Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle başlattığı kampanya kapsamında toplanan imzalar TBMM'ye iletilmek üzere Dev Emekli Sen Genel Merkezi'ne gönderildi.

Dev Emekli Sen Burhaniye Şubesi'nin 5 gün önce Cumhuriyet Meydanı ve Cuma Pazarı'nda, emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talepli imza kampanyası tamamlandı. Toplanan bin 200 imza TBMM sunulmak üzere Dev Emekli Sen Genel Merkezi'ne gönderildi.

Şube Başkanı Selma Püskül, imzalar kargıya verilirken yaptığı açıklamada, Türkiye'de bugün ülkenin harcını karan, fabrikalarında çark döndüren, tarlasında güneşin altında kavrulan, bürosunda dirsek çürütüp Türkiye'yi inşa eden milyonlarca emeklinin sistematik bir şekilde yokluğa, kimsesizliğe ve açlığa mahküm edildiğini söyledi.

Püskül, şunları kaydetti:

"Bize bayram müjdesi adı altında müjdelenen o 4 bin liralık kırıntı, bir ekonomik tercih değil; emeklinin onuruyla, geçmişiyle ve geleceğiyle dalga geçmektir. İktidar, emeklinin sofrasından aldığı ekmeği unutturabileceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Bu 4 bin lira, bir ikramiye değil; emekliyi yurttaş yerine koymayan, onu sadece sandıkta hatırlanan bir yük olarak gören zihniyetin utanç vesikasıdır. Bu sefalet rakamına imza atanlara sesleniyoruz: Siz hiç, ömrünü alın teri dökerek geçirmiş bir emeklinin, akşam pazarının dağılmasını bekleyip yerdeki çürük sebzeleri toplarken yaşadığı o kahredici utancı hissettiniz mi? Siz hiç, torunu kapıdan girdiğinde 'Bir şey alamadım' dediği için mutfağa kaçıp sessizce ağlayan emeklilerin hıçkırığını duydunuz mu?"

'Kaynak yok' yalanlarınıza karnımız tok. Siz, beşli çetelerin milyarlık vergi borçlarını bir gece yarısı silerken kaynak buluyorsunuz. Siz, ucu bucağı görünmeyen lüks konvoylara, 'İtibardan tasarruf olmaz' dediğiniz şatafata oluk oluk para akıtırken kaynak buluyorsunuz. Siz, yandaşlarınıza, rant kapılarına bu ülkenin hazinesini peşkeş çekerken kaynak buluyorsunuz da konu emeklinin bayram ikramiyesine gelince mi birdenbire bütçe disiplini aklınıza geliyor? Bir kilo etin fiyatının emekli aylığıyla yarıştığı, kiraların bir emekli maaşını ikiye katladığı bu vahşi düzende; 4 bin lira vermek, emekliye açıkça 'Yaşama, öl' demektir."

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Bayram İkramiyesi İçin İmza Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:28:41. #7.12#
SON DAKİKA: Emekliler Bayram İkramiyesi İçin İmza Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.