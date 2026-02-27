Emekliler Hakkını Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler Hakkını Talep Ediyor

27.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saim Aydın, emeklilerin insanca bir yaşam ve adil maaş istediğini belirtti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, "Emekliler sadaka değil, insanca bir yaşam ve hak ettiği maaşı istiyor. Tek seferlik ödemeler geçim sıkıntısını çözmekten uzak. Bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde artırılmalı; bu sayede emekliler bayramı huzur içinde geçirebilsin" dedi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, bayram ikramiyelerine ilişkin beklentilerini paylaşarak şunları söyledi:

"Hükümetin emeklilere müjde olarak sunduğu 5 bin liralık tek seferlik ödeme tartışmaları üzerine, kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Bu rakam, mutfaktaki yangını söndürmek bir yana, bir aylık çay-simit bedelini bile karşılamaktan uzaktır. Biz yıllarca bu ülkenin kalkınması için ter döktük; şimdi ise sadaka niteliğindeki bir ödeme ile karşı karşıyayız. En acısı ise geçinemediği için ek işte çalışmak zorunda kalan emeklerimizin bu ödemeden mahrum bırakılmak istenmesidir. Emeklileri çalışan ve çalışamayan diye ayırmak, sosyal devlet ilkesine ve vicdanına sığmaz. Bu tablo kesinlikle tesadüf değildir. Özellikle 5510 sayılı Yasa ile ağırlık bağlama oranlarının düşürülmesinin bir sonucudur. Emeklilik artık bir dinlenme dönemi değil, geçim savaşı haline gelmiştir."

"Emekli aylığı bir lütuf veya sosyal yardım değil, bedeli peşin ödenmiş bir haktır"

Sosyal güvenlik sistemi halk temelinden çıkıp piyasacı bir anlayışa dönüşmüştür. Emekliler, milli gelirden aldıkları payı her geçen gün kaybetmektedir. Talebimiz nettir; emekli aylığı bir lütuf veya sosyal yardım değil, bedeli peşin ödenmiş bir haktır. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli aylıkları yılda dört kez asgari geçim seviyesine göre artırılmalıdır. Sadaka ile geçiştirilemez; kalıcı çözümler şarttır. Ekonomik büyümeden emeklilere mutlaka refah payı verilmelidir ve bu yasal güvence altına alınmalıdır. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalı ve 5510 sayılı Yasa'daki hak kayıpları giderilmelidir. Kısacası, emekler sadaka değil, insanca bir yaşam ve sözleşmeli adalet istemektedir. Bu mücadele, herkes için bir hak arayışıdır, bir hak savaşıdır."

Kaynak: ANKA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Hakkını Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:17:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Emekliler Hakkını Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.