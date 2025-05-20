Emekliler Kurban Bayramı Öncesi Yüksek Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Emekliler Kurban Bayramı Öncesi Yüksek Fiyatlardan Şikayetçi

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Osmaniye'de emekli Metin Önal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarının 24-25 bin lira olmasının emeklilerin dini vecibelerini yerine getirmesini imkansız hale getirdiğini belirtti. Diğer emekliler de benzer sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, devletin bu konuda yardım etmesini talep etti.

20.05.2025 12:48  Güncelleme: 14:03
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yaşayan emekli Metin Önal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarak "Ne yazık ki ülkemizde emekli kurban edildi. Kurban Bayramı yaklaşıyor ama emeklinin bu rakamlarla kurban kesme şansı sıfır" dedi.

Emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarına tepki gösterdi. Osmaniye'de yaşayan emekli Metin Önal, şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemizde emekli kurban edildi. Kurban Bayramı yaklaşıyor ama emeklinin bu rakamlarla kurban kesme şansı sıfır. 14 bin 600 lira emekli maaşıyla emeklinin yaşaması zaten çok zor. Dini vecibesini yerine getirmek üzere Kurban da yaklaştı. Fiyatlara baktığınız zaman ortalama kurbanlık fiyatları 24-25 bin lira. Emekli maaşı 14 bin 600 lira. Asgari ücret 20 bin lira. Ne asgari ücretlinin ne emeklinin kurban kesme şansı yok. Diyanet İşleri çok fazla konularda böyle beyanat veriyorlar. Bir de emekliler için kurban beyanatı verseler. Mesela 4 kişi bir koyuna girebilir miyiz? Eğer giremiyorsak öncelikle valilik, belediye emeklilerle alakalı kurban bağışı kampanyası başlatsınlar. Çünkü emeklinin buna ihtiyacı var. Diyanet İşleri Başkanımız da fitre ve zekatlarınızı emekliye verebilirsiniz diyor ya da Diyanet İşleri Başkanımız açıklama yapsın emekliye kurban düşmez desin, emeklide bir rahatlasın. Yoksa herkes bir kurban kesmeye kalksa 6 ay belini doğrultamaz aç kalır. O nedenle bu kurban emekli için çok zor geçecek."

"Diyanet'in açıkladığı ucuz kurbanlıklar nerede söylesinde bizde gidip alalım"

Memur emeklisi Nami Güney ise şunları kaydetti:

"Maaşım 20 bin lira. Geçelim minimum sorduğum kurbanlığın fiyatı 21 bin liranın üzerinde. Geldik şimdi bunu telaşı içerisindeyiz. Çocuklarımız, mahalledeki herkes neredeyse kesiyor biz de kesmek zorundayız. Aslında bize kurban düşüyor mu düşmüyor mu? Diyanet kurbanlık fiyatı açıklıyor. Açıkladığı fiyat bizim maaşlarımızın dörtte biri kadar. Sayın Diyanet İşleri bize de bu kurbanlıkların yerini söylese de belirtse de biz de bu kurbanlıklardan alıp kessek. Dini vecibemizi yerine getirsek. Bir de üzerimdeki kıyafetlerden bahsetmek gerekirse en yenisinin yaşı beş. Kendi aldığım varsa. Diğerlerini eşin dostun yardımıyla alıyorum. İyi ki dişimizden tırnağımızdan yaptırdıkda kiracı değiliz. Kiracı da olsak işin içinden nasıl çıkacağız. Maaşımız 20 bin lira."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Kurban Bayramı Öncesi Yüksek Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

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