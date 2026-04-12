Emeklilerden Büyük Yürüyüş

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karadeniz Bölgesi'ndeki şubelerinin öncülüğünde Trabzon'da "Sefalet Zulmüne Son" sloganıyla "Büyük Emekli Yürüyüşü" düzendi. Emekliler, insanca yaşam hakkını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Emekliler ile destek veren sivil toplum kuruluşu üyeleri, Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelerek, Meydan Parkı'na yürüdü.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız, yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta Saray'ın noteri haline getirilmiş. İmzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmeler artık yok sayılmakta ve gasbedilmektedir" dedi.

"Sefalet zulmüne son" demek için bugün ülke genelinde mitingler yaptıklarını ifade eden Yağız, şunları söyledi:"

"Yine alanlardayız, yine isyanlardayız. Her gün isyandayız ama onlar bizi duymuyorlar. Onlara duyurana kadar isyanımız devam edecek. Onurlu bir yaşam isteyenlerle kol kola, omuz omuza meydanlardayız. Selam olsun onurlu, insanca yaşam mücadelesinde direnenlere, selam olsun barış içinde yaşamak isteyenlere, selam olsun 'laik, demokratik Türkiye' diyenlere, selam olsun adalet isteyenlere. Emekli düşmanı bir rejimle karşı karşıyayız. Mücadele etmeyi borç biliyoruz, kazananlar mücadele edenlerdir, bunu biliyoruz. İşte bunun için diyoruz ki yılgınlık yok, direniş var; teslim olmak yok, mücadele var. İnsanca yaşam haklarımızı alana kadar mutlaka mücadele vereceğiz, mutlaka kazanacağız. Ülkemizde bir rejim krizi yaşanıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı olan sandık yok sayılıyor, halkın iradesi gasbediliyor. Demokratik haklar bir bir ortadan kaldırılmış, Anayasa resmen askıya alınmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta Saray'ın noteri haline getirilmiş. İmzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmeler artık yok sayılmakta ve gasbedilmektedir. Neredeyse seçimler yok sayılmaktadır. Gazeteci İsmail Arı gözaltına alınmıştır. Sorun, gazetecilik yapmaktır."

"Siyasi iktidara sesleniyoruz; sizde utanma duygusu kalmamış"

Tüm Emeklilerin Sendikası Trabzon Şube Başkanı Sinan Hacıömeroğlu da şöyle konuştu:

"Bu soğuk havada alanlara çıkmaya, insan onuruna yakışır bir emekli yaşamı sürmek için hak arama mücadelesi vermek zorunda bırakan, yerli milli edebiyatıyla halkımızı aldatan, ülkemizin bütün zenginliklerini yabancıların hizmetine sunan, sermayeye, faize yandaşların, zengin olmasına para bulan fakat sıra emeklilere gelince sahte enflasyon rakamlarıyla emeklileri açlık sınırına, sefalet ücretine mahkum eden siyasal iktidara söylenecek sözleri bizim dilimiz yakışmasa da söylemek zorundayız."

Siyasi iktidara sesleniyoruz; sizde utanma duygusu kalmamış. Ülkemizin hafızası ve onuru olan biz emeklileri aptal yerine koymaktan vazgeçin. ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmemiz için gereğini yapın. Unutmayın ki canı yanan hiçbir canlı canını yakanı unutmaz. Bizler de unutmayacağız ve hesabını seçim sandığında soracağız. Sefalet zulmüne son verme mücadelemize destek veren tüm katılımcılara saygıyla teşekkür ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız."