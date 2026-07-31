Emeklilerden Faruk Çelik\'e Tepki

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in, emeklilerin maaş eşitsizliklerinin intibak düzenlemesiyle giderilebileceği yönündeki açıklaması, Artvinli emeklilerin tepkisini çekti. Rasim Yılmaz, "2008'de milyonlarca emekliyi bu hale sokan dönemin Çalışma Bakanı'ydı. Bugün söyleyecek sözü yok" dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin ziyareti sırasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi için intibak düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini belirtti. Çelik, söz konusu sorunun intibak yasasıyla çözülebileceğini ifade etti. Çelik'in açıklamalarına memleketi Artvin'deki emeklilerden tepki geldi.

Artvinli emekli Rasim Yılmaz yaptığı açıklamda şunları söyledi:

"2008 yılında milyonlarca emekliyi bu hale sokan, o dönemin Çalışma Bakanı'ydı. Dolayısıyla bugün söyleyebilecek tek bir söz söylemeye bile hakları yok. Bir de çıkıp insanlara haksızlık yapıldığını söylüyor, sanki muhalefetin de muhalefeti. İktidara ne zaman gelecekler, bir de onu sormak lazım bu adamlara. Kiminle dalga geçiyorlar? Böyle bir şey olmaz."

"BU YASAYI İLK ÇIKARAN FARUK ÇELİK'TİR"

Ardanuçlu emekli Gürsel Kaya tepkisini, "Bu yasayı ilk çıkaran Faruk Çelik'tir. Bu yasaya karşı çıkılmasına ve böyle sonuçlar doğuracağının söylenmesine rağmen, ısrarla bu yasayı çıkarmıştır. Şimdi de kendi çıkardığı yasanın doğru olmadığını söylüyor. Kendileri de bunun farkında. Zaten bu ülkedeki en büyük sıkıntımız da budur. Köklü çözümler yerine pansuman tedbirler uygulanıyor, o tedbirler de başka sorunlara yol açıyor." sözleriyle dile getirdi.

Şavşatlı emekli Yaşar Gülel, emekli aylık bağlama oranlarının 2008 yılında düşürülmesiyle emeklilerin gelir kaybına uğradığını belirterek, şöyle konuştu:

"KENDİLERİ İKTİDARDADIR, DÜZENLEME YAPMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORLAR"

"Emekli aylık bağlama oranları, 2008 yılında Faruk Çelik'in Çalışma Bakanlığı döneminde düşürüldü. Emekli aylık bağlama oranlarının düşürülmesiyle emeklilerimiz daha düşük maaş almaya başladı. Bu nedenle bugün emeklilerimizin yüzde 50'si asgari ücretin altında maaş almaktadır. Faruk Çelik, bu düzenleme için bir intibak yasası gerektiğini söylüyor. Bugün kendileri iktidardadır. Bu düzenlemeyi yapmak için neyi beklediklerini biz de merak ediyoruz."

Artvinli emekli İlhan Soykan ise şunları söyledi:

"Emekliler, yoksulluğu bırakın, açlık sınırının altında maaş alıyor. Bir açlık sınırıyla bir ay geçinmek mümkün mü? Kendileri bir ay bu şartlarda yaşasınlar, açlıktan ölünmüyor mu görsünler. Emeklilerle ilgili düzenlemeler, emekli insanların görüşleri ve talepleri doğrultusunda yapılmalıdır. Çünkü emekli dediğimiz insanlar, bu ülkenin kalkınmasına en üst bürokrasiden tabandaki çiftçiye, dağdaki çobana kadar emek vermiş insanlardır."