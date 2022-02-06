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Emeklileri yasa boğan ölüm - Son Dakika

Emeklileri yasa boğan ölüm

06.02.2022 12:20
Emeklileri yasa boğan ölüm

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, hayatını kaybetti.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, hayatını kaybetti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden emekli olduktan sonra Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube yönetiminde yer alan Ahmet Degen, yaklaşık 8 yıldır Derneğin başkanlığını yapıyordu. Özellikle Emeklilere konut projesinde çok büyük çalışmalar sergileyen ve Erzurum'da 1000'in üzerinde emekliyi ev sahibi yaparak gönüllerde taht kuran Ahmet Degen, yaklaşık altı aydır kan pıhtılaşması teşhisi ile hastanede tedavi altına alınmıştı.

Emeklilerin ve yakınlarının bir an önce iyileşmesini beklediği Başkan Ahmet Degen'den bu sabah acı haber geldi. Haftalardır Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Emekliler dernek Başkanı Ahmet Degen yaşam mücadelesini kaybetti.

Dernek genel sekreteri Zekeriya Araz, "Acımız çok büyük. Biz Başkanımızın iyileşip aramıza dönmesini beklerken maalesef acı haberi aldık. Erzurum'da emekliler için gecesini gündüzüne katan ve insanlara hizmet etmeyi seven bir değerimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

66 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Degen'in cenazesi Narmanlı camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verilecek. - ERZURUM

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Erzurum, Emekli, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emeklileri yasa boğan ölüm - Son Dakika


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