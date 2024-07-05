Emet Belediyesi Yağış Sonrası Temizlik Çalışmalarına Başladı

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Emet Belediyesi, ilçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, bir yandan da çamur olan noktalarda temizlik çalışması başlattı.

İlçede akşam saatlerinde meydana gelen aşırı yağış sonrası belediye ekipleri sahaya inerek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meydana gelen sel nedeniyle yollarda biriken çamur fen işleri ekiplerince temizlendi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, ilçede metrekareye 15.6 kilogram yağış düştü.

Temizlik çalışmalarına Belediye Başkanı Mustafa Koca'da bizzat katıldı. Başkan Koca, yağış sonrası ekiplerin ivedilikle toplanarak gerekli yerlerde temizlik ve tadilat çalışmalarına başladığını ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Fen İşleri ekiplerinin özverili çalışmalarıyla selin neden olduğu birikintiler hızla temizlenirken, ilçede yaşamın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - KÜTAHYA