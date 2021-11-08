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Emet Huzurevi için inşaat bağış protokolü imzalandı - Son Dakika

Emet Huzurevi için inşaat bağış protokolü imzalandı

08.11.2021 09:59
Emet Huzurevi için inşaat bağış protokolü imzalandı

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılacak huzurevi için inşaat bağış protokolünün imzalandığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılacak huzurevi için inşaat bağış protokolünün imzalandığı bildirildi.

Yapılacak huzurevinin bürokratik anlamda süreçlerinin hızlanması adına Emet Huzur Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneğince huzurevi olarak çalıştırma şartı ile Emet Belediyesine bağışlanması protokole bağlandı.

Akpınar mahallesinde 775 metrekare alana yapılacak olan 5 katlı ve 3 bin 875 metrekare kapalı alanı bulunan huzurevi yaklaşık 7 milyon 168 bin 750'TL'ye mal olacak. Tamamlanma süresine göre ise bu bedelin 8 milyon 600 bin TL'ye mal olması öngörülüyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ile bir araya gelerek bağış protokolünü imzalayan Emet Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ruhi Kınık, yapılan protokolün huzurevi inşaatının yapımını hızlandıracağını ifade etti.

Kınık," İlçemize yapılacak huzurevi, huzurevi olarak işletilme şartıyla tamamlanınca belediyemize devredilecek. Bu kapsamda derneğimize bağış yapmak isteyen hayırseverlerin yaptıkları bağışlar vergilerinden düşecek. Ayrıca protokol imzalamanın bir faydası da KDV muafiyeti olacak ki yüksek rakamlardaki maliyet ve buna bağlı KDV masraflar öncelik inşaatın tamamlanmasına harcanmış olacak. Sürecin başından beri bizlere her türlü desteği veren Emet Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'a teşekkür ediyoruz "dedi.

Emet'e yapılacak huzurevinin yaşlı ve kimsesiz vatandaşların düzenli bakımlarının, sağlık kontrollerinin yapılması, hayatı paylaşacak yeni dostlar edinmesi, kısaca ömrünün son demlerini huzurlu yaşamaları adına önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Sosyal donatı ve çevre düzenlemesi dahil, belediyemizce üzerimize düşecek her türlü desteği vermeye hazırız. İnşaat alanında belediyemizce hafriyat çalışmalarını tamamlamıştık. Emet Huzurevi yapımına halkımızın da destek vererek sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Bu kutsal hizmette görev alan, emek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Tekrar vatandaşlarımızı bu anlamlı çalışmaya destek vermeye davet ediyorum "diye konuştu. - KÜTAHYA

Emet Huzurevi için inşaat bağış protokolü imzalandı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet Huzurevi için inşaat bağış protokolü imzalandı - Son Dakika


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