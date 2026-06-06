Emet'te Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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Emet'te Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Tamamlandı

Emet\'te Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Tamamlandı
06.06.2026 11:39
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Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışması tamamlandı.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, lise ve üniversite kategorilerinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Umre ödülü kazanma hakkı elde edemeyen ancak ilçe genelinde dereceye giren öğrenciler için İlçe Müftülüğü tarafından nakdi ödül verildi.

Yarışma sonucunda ilçe birincisine 3 bin TL, ilçe ikincisine 2 bin TL ve ilçe üçüncüsüne bin TL ödül takdim edildi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Çınar, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve öğretmenlere de teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emet'te Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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