Emirdağ'da Mahalle ve Köy Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi - Son Dakika
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Emirdağ'da Mahalle ve Köy Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

Emirdağ\'da Mahalle ve Köy Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi. Eğitimde muhtarlık müessesesi, muhtarların görev ve sorumlulukları, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Muhtar Bilgi Sistemi (MUHBİS) kullanımları, tapu işlemleri, kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığı ve içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi konularında eğitimler verildi. Eğitimlerde muhtarlardan talep, görüş ve öneriler de alındı.

15.05.2024 11:34
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim çalışması KYK Konferans Salonu'nda yapıldı. Eğitimde ilk olarak İlçe Nüfus Müdürü Harun Demirsoy ve İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Şef Vekili Abdilkadir Köylü tarafından muhtarlara, muhtarlık müessesesi ve muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Muhtar Bilgi Sistemi (MUHBİS) kullanımları hakkında eğitim verildi. Sonrasında İlçe Tapu Müdürü Mecit Kaya tarafından Webtapu ve tapu işlemleri hakkında eğitim verilirken akabinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Sait Çolaker tarafından kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığı hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde son olarak İl Özel İdaresi Müdürlüğü personellerinden Çevre Yüksek Mühendisi Denizer Demirkol tarafından içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi hakkında eğitim verilirken, tüm muhtarlardan talep, görüş ve önerileri alınarak toplantı sonlandırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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