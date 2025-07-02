Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çocuklara yönelik yaz Kur'an kursu başlatıldı.
Kursların bugün itibari ile ilçede kursların faaliyetlerin başladığı belirtildi. Kurs faaliyetlerin ile ilgili Emirdağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Emirdağ Müftülüğümüz camilerinde 7 hafta boyunca devam edecek olan yaz Kur'an kurslarının Melek Camisinde açılış programı gerçekleştirildi. Öte yandan, açılışı yapılan kursların Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği ve ilçe genelinde çok sayıda camide kurs programının gerçekleştirileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Emirdağ'da Yaz Kur'an Kursu Başladı - Son Dakika
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