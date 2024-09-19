Emlak Sektöründe Yeni Dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi - Son Dakika
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Emlak Sektöründe Yeni Dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Emlak Sektöründe Yeni Dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Yeni sistemle vatandaşlar, e-devlet üzerinden emlak danışmanlarını seçerek ilan verebilecek.

19.09.2024 09:45
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Elektronik ilan doğrulama sistemi ile emlak sektöründe yeni dönem resmen başladı. Evini satmak ya da kiralamak isteyen vatandaşlar yeni sisteme göre yetkilendirecekleri emlak danışmanlarını e-devlet üzerinden seçerek ilan verebilecek.

Emlak sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan sahte ilanları ortadan kaldırmak hedefiyle hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni sistemin hem kayıt dışı işlemleri hem de sahte ilanlar ile mağdur olan vatandaşları büyük ölçüde koruma altına alacağını söyledi. Aydemir, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sistemin tam olarak uygulanacak olması emlak sektörü için yeni bir dönem başlatacak. EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Ancak ilan verme ve yetkilendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor" dedi.

Özkan Aydemir, 5 soruda elektronik ilan doğrulama sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı;

"1- Evinizi satmak ya da kiralamak için kaç emlak danışmanına yetki verilebilir? Yeni sisteme göre birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat, proje ve ilan bilgilerini içeren linklere yer verilecek. 2- Kiralık taşınmaz ilanlarının da doğrulanması ve yetkilendirilmesi de zorunlu olacak mı? Elektronik İlan Doğrulama sistemi ve yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. 3- Yetkilendirme süresi ne kadar olacak? Satmak ya da kiralamak istenen taşınmazlara ait yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek. 4- Yetkilendirme yapıldıktan sonra, verilen yetkinin iptali mümkün olacak mı? Taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkündür. Ancak yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak. 5- Vatandaşlar yetkilendirme olmadan ilan verebilecek mi? Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan gayrimenkul ile ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek."

Sosyal medya platformları aracılığı ile bazı ilanların yanıltıcı ve sahte olması sebebiyle Ticaret Bakanlığı denetimlerini arttıracağını ifade eden Özkan, "Özellikle sosyal medya platformları incelenerek kaçak gayrimenkul ilanları verilmesinin önüne geçilecek. Bu sayede tüketicileri mağdur eden ve manipülasyonlara sebep olan ilanlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Tüketicileri yanıltma veya dolandırma amacıyla hazırlanan sahte ilanlarda özellikle dikkat çeken konuların başında ilana koyulan taşınmaza ait görsellerin ve fiyatlarının uyumsuz olması geliyor. Örneğin; sahte ve yanıltıcı olarak ilan verilen taşınmaza ait fiyat aynı taşınmazın emsallerinin çok altında bir fiyat ile tüketicilere sunuluyor. Fiyatın düşük olduğunu gören tüketiciler ilanı aradıklarında ya da taşınmazı görmek istediklerinde kendilerinden kapora adı altında bir ücret isteniyor. Normal şartlarda yetkili hiç bir emlak danışmanı telefonda ya da sözleşme yapılmadan bir ücret istememektedir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, E-Devlet, E-Devlet, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emlak Sektöründe Yeni Dönem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi - Son Dakika

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