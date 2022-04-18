Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu

18.04.2022 08:08
Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde emniyet mensupları vatandaşlar ile iftar sofrasında buluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde emniyet mensupları vatandaşlar ile iftar sofrasında buluştu.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşı ile bir araya geldi. Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ile birlikte tüm birim amir ve teşkilat mensupları mahallede kurulan iftar sofrasında edilen duaya amin dediler.

Mahalle muhtarı Salih Başkan yaptığı konuşmada, "Emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum, mahalle halkımız ile bir araya gelen tüm ekiplerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Tarsus İlce Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ise yaptığı konuşmada, "Bizleri bir araya getiren mübarek Ramazan ayında sizlerle olmaktan devletim ve teşkilatımız adına çok mutluyum. Yüce Peygamberimizin dediği üzere, komşusu aç yatarken tok yatanlar bizden değildir" sözü en mukaddes ilkemizdir. Vatandaşımızın bizlerle olan birlikteliği bize güç veren en büyük moraldir. Burada bulunan herkesi selam ve sevgilerimle kucaklıyor herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı emniyet vatandaş buluşması sohbetle devam etti.

İftar programına Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile birlikte kent protokolü katılım sağladı. - MERSİN

Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu
Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu
Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu

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Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emniyet mensupları vatandaşlar ile iftarda buluştu - Son Dakika


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