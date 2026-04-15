Emniyet Müdürü Erol, Dinar ve Sandıklı\'da Denetim Yaptı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Dinar ve Sandıklı ilçelerinde genel asayiş ve güvenlik durumu hakkında brifing aldı.

Erol, Dinar ve Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Ziyaret çerçevesinde çeşitli birimleri yerinde inceleyen Erol, ilçelerin genel asayiş ve güvenlik durumu ile yürütülen operasyonel faaliyetler hakkında detaylı bilgiler aldı. Erol, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirerek ardından personel ile bir araya geldi. - AFYONKARAHİSAR