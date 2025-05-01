Emniyet Müdürü'nden Doğum Günü Sürprizi

Iğdır'da doğum gününe sürpriz katılım

İl Emniyet Müdürü Turgay'dan anlamlı ziyaret

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu'nda doğum günü olan ve kendisini davet eden öğrenciye sürpriz yaptı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret, okul öğrencilerinden birinin doğum günü nedeniyle yazdığı mektupta Emniyet Müdürü Turgay'ı kutlamaya davet etmesiyle daha da anlam kazandı. Öğrencinin bu içten davetine kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencinin doğum günü kutlamasına katılan Turgay, öğrenciye ve sınıf arkadaşlarına iyi dileklerini ileterek onların mutluluğuna ortak oldu. Aynı gün öğretmenlerle de bir araya gelen Emniyet Müdürü Turgay, çocukların güvenli, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla yürütülebilecek iş birlikleri konusunda istişarelerde bulundu.