Emre Bölükbaşı Erzincan Barosu Başkanı

Yapılan olağan genel kurul sonucu Erzincan Barosu Başkanı olarak seçilen Avukat Emre Bölükbaşı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettiler.
Vali Aydoğdu, Baro Başkanı Emre Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN
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