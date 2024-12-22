Emre Yazgan İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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Emre Yazgan İçin Taziye Mesajı

Emre Yazgan İçin Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judocu Emre Yazgan için taziye yayımladı.

22.12.2024 12:23
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Erzurum Palandöken'de üzerine çığ düşmesi sonucunda hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

Yüksek irtifa kampı için 4 gün önce Erzurum'a giden judo milli takımı sporcuları, sabah kondisyon antrenmanı için yürüyüşe çıktıkları sırada çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Meydana gelen olayda milli judocu Emre Yazgan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, mesajında, "Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ felaketinde judo milli takım sporcusu Trabzon/Köprübaşılı kardeşimiz Emre Yazgan vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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