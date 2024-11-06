EMŞAV\'dan Vali Aksoy\'a ziyaret

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Eskişehir Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) İl Temsilcisi Mehmet Ali Çil ve yönelik kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehitlerin ailelerine ve gazilere yönelik düzenlenecek organizasyonlar ve etkinlikler hakkında Vali Aksoy'a bilgi verildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, EMŞAV Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR