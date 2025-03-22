EMŞAV, Muğla şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında buluştu - Son Dakika
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Yerel

EMŞAV, Muğla şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında buluştu

EMŞAV, Muğla şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında buluştu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Muğla İl Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

22.03.2025 21:06
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Muğla İl Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Menteşe Öğretmenevi salonunda gerçekleşen iftar programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra emniyet teşkilatı mensupları ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz da katıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Muğla İl Başkanı Cevdet Gürkan, vatanın huzuru, güvenliği ve milletimizin esenliği için canlarını feda eden kahraman emniyet şehitlerini anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için iftar programında bir araya geldiklerini söyledi. Gürkan, "Bizler bugün özgürce yaşayabiliyorsak, sevdiklerimizle huzur içinde vakit geçirebiliyorsak, bunu hiçbir tereddüt göstermeden, canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimize ve fedakar emniyet mensuplarımıza borçluyuz. Onlar, görevleri başında, gözlerini kırpmadan, yeminlerine sadık kalarak, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak mücadele ettiler. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, onların emanetine sahip çıkmak, hatıralarını yaşatmak ve ailelerine daima destek olmaktır. Bugün burada, sadece bir anman yemeğinde değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir buluşmada bir aradayız. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı miras, sadece bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda bir vefa ve sadakat örneğidir. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirası en iyi şekilde koruyacağımıza ve yüreklerimizde her zaman yaşatacağımıza söz veriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Onların emaneti olan aileleri ve yakınları bizim için en değerli emanetlerdir. Devletimiz ve milletimiz onların yanında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin kahramanlıkları, milletimizin bağımsızlık ruhu ve cesaretiyle sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, MEŞAV Muğla İl teşkilatının Muğla'da 2 yıldır hizmet verdiğini belirterek, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanın bekası için canını feda eden şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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