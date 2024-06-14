En acı karne tatili: Defne Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

En acı karne tatili: Defne Nur son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu karnesini alamadan hayatını kaybeden 1'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

14.06.2024 16:29
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En acı karne tatili: Defne Nur son yolculuğuna uğurlandı

Defne Nur'un hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu karnesini alamadan hayatını kaybeden 1'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında, dolmuştan inip yolun karşısına geçmekte olan Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil çarptı. Kazada Defne Nur, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan, Ünye Anafarta İlkokulu 1'nci sınıf öğrencisi olan Defne Nur için ilçenin Yavi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada ailesi taziyeleri kabul ederken, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Defne Nur, aynı mahalledeki aile kabristanında toprağa verildi.

En acı tesadüf

Minik defnenin hayatını kaybettiği kazada sürücü Murat G.'nin ve eşinin yıllardır Defne'nin erkek kardeşi Yaman'ı büyüttükleri ve yıllardır ailecek tanış oldukları öğrenildi.

Cenaze törenine Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okul müdürleri, öğretmenler, ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel En acı karne tatili: Defne Nur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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