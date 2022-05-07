En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler - Son Dakika
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En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler

07.05.2022 16:00
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler

Anneler Günü hazırlık yapan bazı çocuklar, çanta, şal, cüzdan gibi hem kullanışlı hem de anlamlı el emeği hediyeler ile hayatlarındaki en özel insanı mutlu etmek istiyorlar.

Anneler Günü hazırlık yapan bazı çocuklar, çanta, şal, cüzdan gibi hem kullanışlı hem de anlamlı el emeği hediyeler ile hayatlarındaki en özel insanı mutlu etmek istiyorlar.

8 Mayıs Anneler Günü için hazırlıklar başladı. Çocuklar, annelerine hediye almak için mağazaların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar saat, gümüş, takı gibi hediyeler alırken, bazı vatandaşlar ise annelerine anlamlı hediyeler almayı tercih etti. Kendilerini büyüten özel kadınlara zaman ve emek harcanarak üretilen el işi hediyeler vermek isteyen çocuklar, tarihi Odunpazarı mahallesinde tezgah açan bir diğer emekçi annelerin yolunu tuttu.

"El işi hediyeler annelerimiz için çok anlamlı"

Ev ekonomisine destek olmak için tezgah açan Nedime Ersöz, eliyle ince ince işlediği şal, çanta, başörtüsü, duvar süslemeleri gibi ürünler satıyor. El emeğine değer veren anneler için alınabilecek en anlamlı hediyelerden birinin el işi olduğunu söyleyen Ersöz, "Bu el emeğini üretenler de bir anne olduğu için verilen hediye de daha anlamlı oluyor. Birisi bana el emeği hediye aldığı zaman çok mutlu oluyorum çünkü ben de el emeğiyle bir şeyler yapıyorum. Kendim ürünlerimi yaparken bile 'kim alacak, nasıl kullanacak' diye hayallere dalıyorum. Bir nevi çocuk gibi düşüncelere dalıyorum. Aslında çok basit bir şey ama bunu düşünmek beni mutlu ediyor. O yüzden el işi hediyeler annelerimiz için çok anlamlı bir hediye. Gelen müşteriler annelerine böyle hediyeler almak istiyorlar. Annelerinin zevklerine göre; şal, çanta, başörtüsü, cüzdan, duvar süsleri hatta telefon kabı bile alanlar oluyor. El işine değer verenler annelerini mutlu etmek için genellikle bu tarz hediyeleri tercih ediyorlar. Genç anneler için genellikle işleme bez çantalar tercih edilirken, orta yaşın üstündekiler için de kuş desenli şallar tercih ediliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler
En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler

YORUMLAR
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Çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır Çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler - Son Dakika


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