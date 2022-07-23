Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar

23.07.2022 15:23
Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar

Farklı şehirlerden Samsun'a gelen görme engelli vatandaşlar kendilerine eşlik eden bir vatandaşla birlikte tandem bisikletleri sürerek sosyokültürel mekanları gezdi.

Farklı şehirlerden Samsun'a gelen görme engelli vatandaşlar kendilerine eşlik eden bir vatandaşla birlikte tandem bisikletleri sürerek sosyokültürel mekanları gezdi. Eğlenceli vakit geçiren görme engelliler Samsun'da "engelsiz yaşam" mesajı verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Eşpedal Derneği ile Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir etkinlik gerçekleştirdi. Görme engelli ve gören iki kişi tandem bisikletlere binerek birlikte marşlar söyledi. Görme engellilerin bisiklet sürme hayalinin gerçek olduğu etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

"Amacımız birlikte bir şey yapmak"

Etkinlik hakkında bilgi veren Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, "Derneğimiz görme engelli ve görenlerin bisiklet üstünde buluştuğu bir dernektir. Tandem bisikletlerle şehirlerarası ve şehir içi turlar yapıyoruz. Amacımız görme engellilerle görenleri buluşturarak şehirlerin sosyokültürel mekanlarını beraber tanımaktır. Yani burada amaç aslında bir kişinin bir kişiye yardım etmesinden çok, birlikte bir şey yapmaktır. Bunun yanı sıra her yıl geleneksel olarak yaz kampları yapıyoruz. Bu sene de yaz kampımızı Samsun'a ayırdık. Samsun'dan başlayarak Ordu'ya kadar birlikte pedal çevireceğiz. Bisikletlerimizle yaylalara tırmanacağız, şehir içerisinde turlar yapacağız. Bazen çadır kuracağız ve çadırda vakit geçireceğiz. Bu şekilde etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Engelli vatandaşlarımıza bisiklet sürmenin nasıl bir şey olduğunu yaşattık"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdür Emrah Baş ise "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını ve adaptasyonunu desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu da onlardan biridir. Eşpedal Derneği ile birlikte Samsun'da daha önce hiç pedal çevirmeyen engelli vatandaşlarımıza bisiklet sürmenin nasıl bir şey olduğunu yaşattık. Karadeniz'e ilk kez geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı. Samsun'u gezen dernek üyelerinin bir sonraki durakları Ordu'ya kadar pedal çevirmek olacak. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
13:29 Murat Kekilli'den büyük gaf: Rahmetli Bülent Ersoy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 15:23:40. #1.12#
SON DAKİKA: Engelleri aşmak için görme engellilerle beraber pedal çeviriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement