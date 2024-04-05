Engelli Belediye Meclis Üyesi Merdivenleri Çıkamadı, Zabıtalar Yardımcı Oldu

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Düzce(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde cam kemik hastası olan bedensel engelli 30 yaşındaki Esat Balcı, belediye meclis üyesi adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. Mazbatasını alan Balcı'ya tekerlekli sandalyesi ile gittiği belediye binasında asansör ve rampa olmaması nedeniyle merdivenleri çıkamayınca zabıtalar yardımcı oldu.

Yığılca ilçesinde doğuştan cam kemik hastası olan Esat Balcı, tanı geç konulduğu için tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Engeline rağmen yaşama sıkı sıkıya tutunan Balcı, özel bireyler için farkındalık oluşturan çalışmalara da imza atıyor. Okuma yazmayı kendisi öğrenen Esat Balcı, daha sonra Düzce Üniversitesinde de yüksekokulu örgün okudu. Son yerel seçimlerde muhtar adayı olarak seçmenlerinden oy isteyen Esat Balcı, 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Seçimlerin ardından İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Balcı, "Güzel bir seçim süreci geçirdik. Elimizden geldiği kadar çalıştık. Bundan sonraki dönemde de güzel şeyler olacak. Özel bireylerin belediye meclislerinde yer alması çok güzel. Gerçek anlamda ayakları yere basmayan bir meclis üyesi var. Kendi adıma sadece özel bireyler için değil, bütün ilçe halkıma en iyi hizmeti götürmek için çalışacağıma inanıyorum. Mazbatayı alırken çok mutlu oldum. Daha birçok özel bireyin mazbatalar alacağına inanıyorum" dedi.

Esat Balcı, mazbatasını aldıktan sonra tekerlekli sandalyesi ile ilçe sokaklarından geçerek belediye binasına gitti. Vatandaşlar tarafından sık sık yolu kesilen Balcı, tebrikleri de kabul etti.

Zabıtalar kucağında çıkarttı

Yığılca Belediye Başkanlığı binasında ise özel bireyler için asansör ve rampa olmaması nedeniyle merdivenleri çıkamayan Balcı'ya zabıtalar yardımcı oldu. Esat Balcı'nın tekerlekli sandalyesini omuzlayan zabıtalar, belediye binasına çıkarttı. Balcı'yı belediye binası girişinde yeni seçilen Belediye Başkanı Selami Savaş karşıladı. Esat Balcı'yı kutlayan Savaş, belediye binasına en kısa sürede özel bireyler için asansör yapılacağı sözünü de verdi. - DÜZCE