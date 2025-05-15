Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Töreni

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde, 9 engelli birey askerlik görevini bir günlüğüne de olsa yerine getirmenin gururunu yaşadı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen törende, engelli bireyler için özel bir program hazırlandı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından engelli bireyler, Türk Bayrağı'na el basarak yemin etti. Yemin töreninin ardından engelli bireylere temsili askerlik görevlerini tamamladıklarına dair teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, aileler çocuklarının bu anlamlı gününe tanıklık etmenin gururunu yaşadı. Aileler, törenden sonra asker üniforması giyen çocuklarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Türk milletimizden gurur duydum"

Devletin desteğinden ve milletin birlik duygusundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Nazmiye Türker, "Devletimizden Allah razı olsun. Türk milletimizden gurur duydum. Çok duygusal anlar yaşadım" şeklinde konuştu.

Münevver Coşkun ise "Cennet vatanımızı ve şanlı ordumuzu rabbim korusun. Çocuklarımız ile ilgilenmelerinden dolayı çok duygusal anlar yaşadım" dedi.

"Duygu dolu anlar yaşadım"

Yapılan organizasyon için teşekkür eden Hasan Coşkun, "Bu törene katıldığım için çok mutluyum. Yapılan hizmet ve organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu.

Yapılan organizasyondan dolayı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e teşekkür eden Emin Karadağ, "Böyle bir organizasyon yaptıkları için başta Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek'e, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Çok duygusal anlar yaşadım. Çocuğum ile gurur duydum" dedi. - SİVAS