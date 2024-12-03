Engelli Bireyler İçin Toplumsal Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Bireyler İçin Toplumsal Dayanışma Vurgusu

Engelli Bireyler İçin Toplumsal Dayanışma Vurgusu

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen kahvaltıda engelli bireylerle bir araya geldi. Başkan, engelli bireylerin haklarına dikkat çekerek toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı ve Engelsiz bir Altıeylül için çalışmaların süreceğini belirtti.

03.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltıda engelli bireyler ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Şehirli, engelli bireylerin haklarına dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Şehirli: "Eşit haklar için toplumsal dayanışma şart"

Programda konuşan Başkan Hakan Şehirli, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı gün, engelli bireylerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek için önemli bir fırsat. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda eşit haklara sahip olmak, herkes gibi engelli bireylerimizin de en temel hakkıdır. Bu hakların tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için yasal düzenlemelerin yanında toplumsal bilinç ve dayanışma da büyük önem taşımaktadır. Altıeylül Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Furkan Özsayın: "Unutulmadığımızı görmek bizi çok mutlu etti"

İşitme Engelliler Derneği Başkanı Furkan Özsayın ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bizleri burada ağırladığınız ve unutmadığınız için teşekkür ederiz. Daha önce böyle bir organizasyona davet edilmemiştik. Bu bizim için çok anlamlı. Altıeylül Belediyesi'ne desteğimiz her zaman tamdır. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Altıeylül'de Engelsiz bir yaşam için çalışmalar sürecek

Altıeylül Belediyesi, engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve onların sosyal yaşama katılımını artırmayı hedefliyor. Başkan Şehirli'nin liderliğinde engelsiz bir Altıeylül için çalışmalar hız kesmeden devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Hakan Şehirli, Altıeylül, Politika, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireyler İçin Toplumsal Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:39 Türkiye’nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasat İçin Gün Sayıyor
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 17:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler İçin Toplumsal Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.