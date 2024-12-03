Engelli Bireyler İçin Toplumsal Dayanışma Vurgusu

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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltıda engelli bireyler ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Şehirli, engelli bireylerin haklarına dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Şehirli: "Eşit haklar için toplumsal dayanışma şart"

Programda konuşan Başkan Hakan Şehirli, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı gün, engelli bireylerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek için önemli bir fırsat. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda eşit haklara sahip olmak, herkes gibi engelli bireylerimizin de en temel hakkıdır. Bu hakların tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için yasal düzenlemelerin yanında toplumsal bilinç ve dayanışma da büyük önem taşımaktadır. Altıeylül Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Furkan Özsayın: "Unutulmadığımızı görmek bizi çok mutlu etti"

İşitme Engelliler Derneği Başkanı Furkan Özsayın ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bizleri burada ağırladığınız ve unutmadığınız için teşekkür ederiz. Daha önce böyle bir organizasyona davet edilmemiştik. Bu bizim için çok anlamlı. Altıeylül Belediyesi'ne desteğimiz her zaman tamdır. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Altıeylül'de Engelsiz bir yaşam için çalışmalar sürecek

Altıeylül Belediyesi, engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve onların sosyal yaşama katılımını artırmayı hedefliyor. Başkan Şehirli'nin liderliğinde engelsiz bir Altıeylül için çalışmalar hız kesmeden devam edecek. - BALIKESİR