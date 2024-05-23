Engelli bireyler İtfaiye Daire Başkanlığı\'nı ziyaret etti

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Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki engelli merkezlerinden yararlanan özel bireyler, İtfaiye Daire Başkanlığı Önlem Şube Merkezi'ni ziyaret ederek hem mesleği hem de araçları tanıma imkanı buldu.

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayattan kopmamaları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan engelli merkezlerine devam eden bireyler için sosyal beceri eğitimlerinin yanı sıra geziler de düzenleniyor. Son olarak İtfaiye Daire Başkanlığı Önlem Şube Merkezini ziyaret eden 35 birey, itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu, yangın güvenlik önlemlerini ve yangından korunma yöntemlerini öğrenirken, itfaiye araçlarını da tanıma ve deneyimleme imkanı buldu. - ESKİŞEHİR