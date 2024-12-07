Engelli Bireyler ve Liseli Öğrenciler Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Bireyler ve Liseli Öğrenciler Buluştu

Engelli Bireyler ve Liseli Öğrenciler Buluştu

Osmangazi Belediyesi BAREM'de düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve liseli öğrenciler, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle bir araya gelerek birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte müzik, dans ve yaratıcı el sanatları ile unutulmaz anlar yaşandı.

07.12.2024 09:03  Güncelleme: 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'de düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve liseli öğrenciler aynı etkinlikte buluşup birlikte oyunlar oynayarak birbirlerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı buldu.

Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer alabilmesi ve onların rahat edebilmesi için yıl boyunca çalışmalar yapan Osmangazi Belediyesi, Necatibey Kız Meslek Lisesi öğrencilerini BAREM'de ağırlayarak burada engelli bireylerle ortak etkinlik yapmasını sağladı. Düzenlenen bu buluşmada Engelli bireyler ve liseli öğrenciler birlikte müzik aletleriyle ritim çalışması, ront gösterisi, karşılıklı deyim yarışması ve kıyafetlere boya baskısı yaparak unutamayacakları bir gün geçirdi. Liseli öğrencilerin engelli bireyleri daha yakından tanıması ve onlarla bire bir iletişime geçmelerini sağlamak için düzenlenen buluşmada, öğrencilerin ve engelli bireylerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Etkinliğe katılan öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bugün engelli bireylerle bir araya geldik. Onlarla ritim çalışması, dans gösterisi, ardından ise boya baskı yaptık. Daha önce böyle bir kuruma hiç gelmedik, ilk kez geliyoruz. Engelli bireylerin kalpleri çok temiz bunu bilmek bile insanı çok heyecanlandırıyor. Bugün çok eğlendik. Bir daha buraya gelmeyi çok isteriz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireyler ve Liseli Öğrenciler Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 İstanbul’daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:25 Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmış Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
12:44 Putin’den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
12:23 Bakan Yerlikaya’dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü’ne tebrik mesajı Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:48 İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 10:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler ve Liseli Öğrenciler Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.