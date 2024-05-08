Engelli çocukların anneleri için Anneler Günü Atölye Etkinliği düzenlendi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli bireylerin anneleri için 'Anneler Günü Atölye Etkinliği' gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından Anneler Günü nedeniyle Çarşamba ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli bireylerin anneleri için 'Anneler Günü Atölye Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte anneler engelli çocukları ile birlikte çanta boyama, taş boyama, kilden seramik yapımı, anahtarlık yapımı, cam boyama çalışmaları yaptı. Etkinlik çalışmasında anneler çocukları ile birlikte güzel bir gün geçirdi. Atölye çalışmasına katılan annelere günün anısına hediye verildi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, Anneler Günü nedeniyle engelli çocuklarımızın anneleri için özel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Engelli çocuklarımız ve aileleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle özel bir etkinlikle engelli annelerimiz ile bir araya gelmek istedik. Çok güzel bir gün geçirdiler. Onlarla bir arada olmaktan bizler de çok mutluyuz" dedi. - SAMSUN