Engelli Gençler Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Engelli Gençler Askerlik Heyecanı Yaşadı

Engelli Gençler Askerlik Heyecanı Yaşadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen asker kınası programında 4 engelli genç askerlik heyecanı yaşadı. Programda Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi ve yemek yenildi. Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal, etkinlik hakkında bilgi verdi ve engelli gençlerin temsili askerliklerini yapmalarının önemini vurguladı. Programda duygulu anlar yaşanırken, asker adaylarına kına yakıldı ve eğlenceye devam edildi.

15.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen asker kınası programında 4 engelli genç askerlik heyecanı yaşadı.

Programda ilk olarak Mevlid-i Şerif okunarak ardından hep birlikte dualar edilmesinin ardından yemek yenildi. Ardından konuşan Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal misafirlerine 'hoş geldiniz' diyerek etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Topal, konuşmasında "En Büyük Asker Bizim Asker" etkinliği ile engelli olup askerliğini yapamamış vatandaşlarımız 1 günlük de olsa bu görevlerini yerine getiriyorlar. Vatan, bayrak, ezan millet aşkına, bu ulvi görevi 1 günde olsa, gönüllü olarak talepte bulunan arkadaşlarımıza Genel Kurmayımızın kanun gereği uyguladığı bu uygulamayı bizde sürdürüyoruz. Şu zamana kadar çok sayıda vatandaşımıza bu temsili askerliğini yaptırdık, terhis belgesi aldırdık. Bu senede aynısını düzenliyoruz. Programımıza katılan hepinizden Allah razı olsun. Bizler toplumun bir gerçeğiyiz. Ortak noktamız insanlık. Bu bilinçle bizlere karşı duygusal olup, acıma duygusu ile değil de insani olarak bakmanızı istiyorum. Bu akşam bu programın düzenlenmesinde destek veren başta Bozüyük Belediyesi olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve ilçe protokolünün de yer aldığı etkinlik boyunca duygulu anlar yaşanırken, engelli ailelerinin göz yaşını tutamadığı kına gecesinde asker adaylarına tekbirler ve dualar eşliğinde kına yakıldı. Programın devamında ise engelli gençler ve aileleri müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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