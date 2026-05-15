Engelli Gençler İçin Temsili Askerlik

15.05.2026 19:07
Çanakkale'de engelli gençler, 'Engelliler Haftası' kapsamında temsili askerlik yaptı ve tezkere aldı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda engelli gençler, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için başvuran engelli gençler sabah aileleriyle beraber Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na geldi. Engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Eğitim sahasında bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından engelli gençlere, harp, silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi. Eğitim sonrası günün hatırası olarak engelli gençler asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitimlerin ardından engelli gençlere terhis belgeleri takdim edildi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, protokol üyeleri, gaziler, engelli gençlerin aileleri katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

